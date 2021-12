Presidente da Fundação Palmares revela que PM morto na Barra poderá ser homenageado

Conhecido pelas polêmicas à frente da Fundação Palmares, o presidente da organização, Sérgio Camargo, declarou, nesta segunda-feira, 29, que o soldado da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Wesley Soares Goés, de 38 anos, morto neste domingo, 28, no Farol da Barra, em Salvador, poderá entrar para lista de homenagens da fundação.

Morre PM baleado após surto psicótico na Barra

A informação foi divulgada através da contra oficial do presidente, no Twitter. "O nome do PM Wesley Góes poderá ser incluído na lista de Personalidades Negras da Fundação Palmares caso atenda aos critérios da portaria 189/2020. As palavras dele, antes de ser baleado, expressam a indignação dos trabalhadores brasileiros ante a truculência e o autoritarismo", escreveu Camargo.

Confira o Tweet:

O nome do PM Wesley Góes poderá ser incluído na lista de Personalidades Negras da Fundação Palmares caso atenda aos critérios da portaria 189/2020. As palavras dele, antes de ser baleado, expressam a indignação dos trabalhadores brasileiros ante a truculência e o autoritarismo.🇧🇷 pic.twitter.com/2zu1bGFH6P — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) March 29, 2021

Lotado na 72° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Itacaré, a cerca de 270 km de Salvador, Wesley foi morto a tiros durante um surto psicótico na tarde deste domingo, 28, no bairro da Barra, em Salvador. Após sair do seu batalhão armado e fardado, o PM chegou a pintar o rosto com as cores da bandeira do Brasil e falar palavras de ordem, antes de inciar uma troca de tiros e ser atingido por disparos por equipes que estavam no local. Encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), o militar acabou não resistindo aos ferimentos.

