Presidente da Assembleia diz que prédio não foi depredado

Os policiais militares que acamparam na Assembleia Legislativa da Bahia durante 10 dias não depredaram a estrutura do Parlamento, disse o presidente da Casa, deputado Marcelo Nilo, nesta quinta-feira (9), após a desocupação do prédio.

Contudo, segundo ele, vidros e portas foram quebrados pelos policiais federais, que arrombaram portas de várias salas durante a varredura na Assembleia para verificar se havia manifestantes escondidos.

Durante a desocupação, os policiais abandonaram lixos, colchões e travesseiros no Parlamento. Funcionários de limpeza fazem a higienização do prédio, que deve ser liberado para retorno ao trabalho nesta tarde. A energia da Assembleia ainda não foi restabelecida.

A maior parte do efetivo das tropas federais que estavam no Centro Administrativo da Bahia (CAB) já deixaram o local. Apenas alguns homens do Exército continuam na região, desmontando a estrutura armada durante a força tarefa de desocupação do Parlamento.

Os acessos ao CAB já foram liberados para toda população.

