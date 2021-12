Presidente da ANJ avalia os desafios da mídia impressa

Empossado em agosto, o novo presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech, visitou, nesta terça-feira, 18, o Grupo A TARDE, junto com o diretor-executivo da entidade, Ricardo Pedreira, para apresentar os aspectos da gestão e debater sobre os principais desafios da mídia impressa.

Rech, que também é vice-presidente do Grupo RBS, principal conglomerado da mídia brasileira no sul do país, avaliou a importância dos veículos impressos para os cidadãos.

“Hoje vivemos em uma conjuntura onde todo mundo é propagador de informações. No entanto, muitas pessoas usam as mídias digitais e redes sociais para disseminar notícias falsas, e as empresas jornalísticas são as responsáveis, justamente, por produzir o bem mais escasso do mundo: a informação confiável”, ponderou.

O jornalista considera que, se as informações fossem processadas sem a mediação dos veículos de comunicação, o mundo seria “um caos”. “A sociedade tem perdido a noção da importância dos jornais, mas é fundamental ressaltar que, sem nós, a mentira não seria confrontada e, com o agravante da escala digital instantânea, ficaria difícil saber quais informações são verdadeiras”, disse Rech.

Valores

Sobre os valores que pretende fomentar nos próximos dois anos na ANJ, ele foi enfático: “Defender a liberdade de expressão dos jornalistas é um dos nossos princípios. Somos o segundo país, nas Américas, com maior número de jornalistas mortos em suas funções e queremos mudar esse quadro. Nosso ofício é dar voz a quem não tem voz”.

Ainda segundo Rech, a repressão aos jornalistas é uma forma de enfraquecer os meios de comunicação. “Silenciar profissionais em seu exercício é fragilizar o bem poderoso que é a mídia. O principal desafio da nossa gestão é defender veementemente os jornais, para que possam atuar sem a influência de amarras e preconceitos”, finalizou.

