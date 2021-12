Presidente da Abav-BA cita vários problemas

O presidente da seccional baiana da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-BA), Jorge Pinto, afirma que “a situação do aeroporto de Salvador” afeta o turismo no estado, junto com outros fatores, como a crise econômica.

Ele listou problemas como defeito no ar-condicionado e em esteiras de bagagem, elevadores e escadas rolantes quebradas, além de falta de finger (pontes) para embarcar os passageiros diretamente no avião.

“Isso prejudica muito o turismo, porque Salvador passa a ser vista com maus olhos lá fora”, defende Pinto. Esses pontos, para ele, precisam ser melhorados na nova gestão do terminal.

Dados levantados pela Abav apontam que, entre janeiro e abril deste ano, 2,571 milhões de passageiros passaram pelo terminal aeroportuário da capital baiana, contando embarques e desembarques.

O número é 7,88% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, de acordo com as estatísticas da seção baiana da Abav.

Entre janeiro e abril de 2016, 2,791 milhões de passageiros circularam pelo Aeroporto Internacional de Salvador, segundo a entidade do trade turístico.

O presidente da Abav-BA, Jorge Pinto, pondera que há grande influência da crise econômica nos número, mas também relaciona a tendência de queda com os problemas que aponta no equipamento.

Outro lado

Contatada pela equipe de reportagem de A TARDE, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou, por meio de comunicado, que “a escada rolante que dá acesso ao terceiro piso do Aeroporto Internacional de Salvador é o único equipamento que está inoperante entre os 12 existentes”.

“Como o fluxo de passageiros ao andar é mínimo, e há a disponibilidade de dois elevadores de grande porte para acesso ao local, a desativação da referida escada não tem causado impacto ao fluxo de pessoas”, diz a nota do órgão federal.

Sobre o ar-condicionado, a Infraero esclareceu que o sistema de refrigeração está em operação normal.

Conforme a nota enviada pelo órgão, as pontes de embarque de passageiros nas aeronaves (finger) “estão passando por revisão para melhoria do desempenho”.

“Informamos que a fiscalização operacional do contrato tem sido intensificada, além de terem sido implementados novos procedimentos e rotinas de limpeza”, complementa a nota.

