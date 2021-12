Preservação de imóveis abandonados será debatida

Organizadores do Aqui podia morar gente dizem que o movimento não acabou. "Temos muitas ideias e propostas para dar seguimento. Estamos realizando encontros com moradores e com especialistas em patrimônio para definir os próximos passos", afirmou Claudio Marques.



A ideia, segundo ele, é colocar nas pautas de discussão social a importância da conservação do patrimônio histórico. "Quando o Centro Histórico de Salvador foi tombado, assumimos um compromisso com as pessoas do mundo todo de preservar a memória. Não basta ficar fazendo festa, tem que cuidar da memória", criticou.



Eles dizem que a utilização dos imóveis traria mais vida para a região do Centro. "A vida no Pelourinho é artificial. Durante a noite, as lojas ficam abertas, mas não há moradores", afirma Dimitri.



Apesar de ter ganhado repercussão (no Facebook, foram cerca de 2 mil curtidas na página do movimento), a iniciativa não agradou a todos. O restaurador italiano Gianmario Finadri, 61 anos, que mora há dez em uma casa próxima a um imóvel carimbado, no Santo Antônio Além do Carmo, é cauteloso.



"Concordo com a causa, mas não com a forma. A luta pela revitalização do Centro Histórico é muito válida, mas pichando casas não é a melhor maneira", afirma.



Comerciante há 12 anos no Santo Antônio, João Cabral classifica os organizadores do movimento como "ingênuos". "Os imóveis são privados. Se os donos querem deixar fechados, é problema deles. Podemos fazer protestos sem pichar casas", diz.



Os organizadores do movimento dizem que não fazem pichação, mas sim carimbam. "Uma casa fica 15 anos fechada e, quando a gente carimba, as pessoas se incomodam. Deviam se incomodar com a falta de segurança", diz Claudio Marques.

