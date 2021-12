Presente de Iemanjá representa união e harmonia entre as religiões, diz Mãe Jacira de Obaluaê

Dois de fevereiro. A praia localizada no bairro do Rio Vermelho já amanheceu lotada por fiéis de Iemanjá, a Rainha do Mar. Ao longo do dia, milhares de pessoas passaram pelo local para homenagear a orixá, receber passes das baianas e também para acompanhar a entrega dos presentes ao mar.

Soteropolitanos, turistas e famosos colocam os pés na areia neste sábado, 2, para celebrar o dia de Iemanjá. Entre os artistas estavam a atriz Leandra Leal e as cantoras Alinne Rosa e Márcia Castro.

Por volta das 16h15, com a presença do prefeito ACM Neto, começaram a ser entregues os presentes à Rainha do Mar. Lotada de devotos, a praia ficou composta pelas cores branca e azul, em homenagem à orixá.

Revelado na madrugada deste sábado, o presente principal para Iemanjá é uma concha, repleta de flores e com a orixá no centro. "O presente tem como objetivo representar união e mais harmonia entre as religiões, além de amor para o mundo", explicou a Mãe Jacira de Obaluaê, responsável pela confecção do presente.

Cerca 20 embarcações da Capitania dos Portos da Bahia fazem a condução do presente principal. O barco Rio Vermelho, dos pescadores, é utilizado para o envio.

Momento da entrega do presente para Iemanjá

Mãe Jacira de Obaluaê é responsável pela confecção do presente principal

Atriz Leandra Leal esteve em Salvador para acompanhar a festa de Iemanjá

Moradora do Rio Vermelho, a cantora Alinne Rosa também homenageou a Rainha do Mar

adblock ativo