Presença de bomba em shopping de Salvador é descartada

Após o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ser acionado por conta de uma suspeita de bomba no Shopping da Bahia, em Salvador, a equipe analisou os itens e descartou a possibilidade de artefatos explosivos na mala e na mochila abandonadas no local.

A unidade especializada foi chamada pela equipe do estabelecimento depois que eles receberam uma ligação de um homem que informava ter abandonado uma bomba na manhã desta segunda-feira, 7.

Ao chegar no shopping, os policiais encontraram uma mala de rodinhas em uma escada que divide o primeiro e segundo pisos e uma mochila de costas dentro de uma lixeira no banheiro do primeiro piso.

"Todos os protocolos internacionais de identificação de explosivos foram utilizados", ressaltou o capitão Érico de Carvalho, comandante da Companhia Antibombas do Bope, em nota enviada à imprensa.

A polícia informou que vai analisar as imagens das câmeras do shopping para identificar o responsável pelo abandono dos itens e sua correlação com a ligação feita para a equipe do estabelecimento.

O vendedor Carlos Alexandre, que trabalha em um dos boxes evacuados para a operação, afirmou que os policiais e os seguranças do shopping "só nos avisaram que havia a suspeita e que a gente precisava deixar a loja”.

