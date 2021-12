Presa suspeita de matar namorado envenenado

A mulher suspeita de matar o namorado envenenado no Jardim Cajazeiras foi presa nesta segunda, 11, após receber alta do Hospital Alayde Costa, no Alto da Teresinha. A agente de portaria Vera Lúcia Almeida Lopes, de 47 anos, também ingeriu chumbinho.

Em depoimento, ela contou que colocou o veneno em duas garrafas de refrigerante e em uma de água na geladeira. De acordo com a polícia, Vera Lúcia negou a intenção de matar o namorado Alexsandro Ferreira Brito, 43, e alegou que o líquido envenenado era para consumo próprio, já que queria se matar por conta do rompimento da relação com Alexsandro.

Os dois estavam juntos há três meses, mas o rapaz terminou o namoro porque não tinha uma boa relação com a cunhada com quem Vera Lúcia morava. Inconformada com o fim do namoro, ela tentou se matar.

Vera Lúcia disse que chegou a beber a água envenenada e começou a passar mal na madrugada de domingo, 10. Ela ainda afirmou que pediu ajuda ao namorado e não sabia que ele também tinha ingerido o líquido. Alexsandro morreu na manhã de domingo na casa de Vera Lúcia. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

