Presa suspeita de assaltar clientes de lanchonete no Stiep

Tatiana Farias Santos, a Minie, foi presa nesta terça-feira, 9, no Nordeste de Amaralina, suspeita de assaltar clientes da lanchonete Coxinha do Gago no sábado, 6. Luan Bonfim Lima, o Tim Maia, que também teria participado da ação, ainda está foragido e teve prisão decretada.

Tatiana foi presa por investigadores da 9ª Delegacia (Boca do Rio). Ela foi encaminhada para a 16ª Delegacia (Pituba) e será ouvida pela delegada Maria Selma, responsável pelo caso. De acordo com a polícia, Tatiana afirmou que conheceu Tim Maia no dia da ação, e não sabe onde ele está.

Quem tiver informações sobre Tim Maia pode ajudar a polícia entrando em contato com a 16ª Delegacia, pelo número 3116-3114, ou pelo Disque Denúncia, (71) 3235-0000 ou 181.

Brotas

O restaurante Comida de Mãe, na Av. Dom João VI, em Brotas, foi assaltado por volta das 13h desta terça, de acordo com informações da Superintendência de Telecomunicação das Polícias.

Os criminosos, em número não informado, chegaram em um Renault Sandero e invadiram o estabelecimento. Eles saquearam clientes e fugiram. Testemunhas disseram que dois ladrões estavam armados.

