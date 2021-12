Presa quadrilha que roubou pedágios 60 vezes em um mês

Três homens foram presos em flagrante na noite desta terça-feira, 23, em Simões Filho, acusados de participar de uma quadrilha que roubou 60 vezes os pedágio de Simões Filho e do CIA-Aeroporto no período de um mês. Outras duas pessoas foram autuadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e vão responder a inquérito em liberdade. O Núcleo de Inteligência da PRF localizou Michael Invenção Guimarães e Jonatas Nunes Cerqueira em um Siena roubado após eles assaltarem o pedágio por volta de 18 horas. Além do veículo roubado, foram apreendidos com eles um revólver e um malote da Via Bahia fruto do assalto daquela noite.

A dupla teria apontado outras três pessoas envolvidas nos crimes. Entre elas, Diogo Santos da Silva, ex-funcionário da Via Bahia, que também foi preso em flagrante, já que a polícia encontrou uma arma com ele. Os policiais rodoviários federais também apreenderam com ele uma gaveta de dinheiro da Via Bahia, "o que linka ele com os crimes, além dos depoimentos dos outros dois presos", disse um agente do Núcleo de Inteligência da PRF que participou da ação e não teve o nome revelado por questão de segurança.

As outras duas pessoas que foram apontadas com envolvimento no crime é uma funcionária da Via Bahia, que, de acordo com a PRF, facilitava a ação dos comparsas, e o proprietário de um carro com placa adulterada, que era utilizado nos roubos e que foi apreendido. Os nomes dos dois não foi divulgado pela PRF, já que eles não foram presos em flagrante.

De acordo com a PRF, o grupo costumava realizar dois assaltos por dia, um pela manhã e outro a noite. Cada ação rendia cerca de R$ 600 aos assaltantes. Para efetuar os crimes, eles roubavam automóveis nas rodovias e seguiam com o veículo para a praça do pedágio, onde efetuavam o assalto. Em seguida, eles se refugiavam em Simões Filho. A quadrilha também responde pelo roubo de 20 carros em Valéria e São Sebastião do Passé.

Os detidos foram levados para a 22ª delegacia em Simões Filho.

