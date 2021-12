Presa quadrilha que furtava idosos em pontos comerciais

A Polícia Civil da Bahia apresentou, nesta segunda-feira, 20, uma quadrilha especializada em furtar cartões bancários e de crédito para usá-los em compras fraudulentas. Quatro mulheres e um homem foram apresentados no auditório do edifício-sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade, pela diretora do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Emília Blanco, e pelo titular da Delegacia de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes (Dreof), delegado Oscar Vieira Neto.

O casal de alagoanos Cícero Lopes da Silva, de 57 anos, e Vera Lúcia Ferreira Farias, 50, a cearense Sônia Maria Barbosa, 54, a potiguar Janaína Pereira da Silva, 27, e a carioca Clarice Medeiros Rocha, 35, foram presos na última sexta-feira, 17, resultado do trabalho integrado de policiais civis da Bahia e de Sergipe. Eles foram capturados por investigadores da Dreof em um hotel na Avenida Sete de Setembro, no Centro da cidade.

Segundo as investigações, os criminosos tinham como alvo preferencial pessoas idosas, abordadas por eles em supermercados, shoppings e outros pontos comerciais de grande movimentação. De acordo com a polícia, o bando agia em quatro estados da região Nordeste do País.

Sônia e Janaína tinham mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 9ª Vara Criminal de Aracaju. De acordo com os investigadores, Janaína, Clarisse e Sônia (apontada como líder do grupo), que se apresentava como Luíza, desembarcaram no Aeroporto de Salvador, no dia 14 de maio, sendo recebidas por Vera Lúcia e Cícero, que era motorista da quadrilha.

Segundo o titular da Dreof, outros integrantes do bando já foram capturados em Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O delegado informou ainda que os RGs apreendidos com os criminosos presos na Bahia serão periciados, pois, conforme a polícia, há indício de que os documentos sejam falsificados.

Com os bandidos, foram apreendidos um notebook, um tablet e um Fiat Dobblô, que, segundo a polícia, era usado para fuga dos locais onde os golpes eram aplicados. Em depoimento, Cícero afirmou que o veículo foi emprestado por um sobrinho, que o utiliza para transporte de passageiros, em Alagoas.

Golpe - Conforme os agentes, na quinta-feira, 16, o grupo furtou a carteira de uma mulher de 81 anos, dentro de um hipermercado, na Avenida Garibaldi. "Com o dinheiro, os cartões bancários e documentos subtraídos da vítima, eles efetuaram diversas compras, incluindo três smarthphones, que seriam revendidos posteriormente, segundo admitiram no interrogatório", informou a polícia. A idosa vítima do bando registrou queixa na Dreof, o que ajudou a polícia a encontrar os criminosos.

Segundo a delegada Emília Blanco, cabia a Vera Lúcia, Janaína e Clarice a escolha da vítima, na maioria das vezes mulheres idosas, abordadas em locais de grande movimentação. "As três distraiam a vítima, enquanto Sônia subtraia a carteira com os cartões e documentos", disse a diretora do DCCP, destacando que os criminosos tinham preferência por pessoas idosas, que costumam levar as senhas junto com os cartões. Segundo a polícia, os golpistas faziam as compras antes que a vítima bloqueasse os cartões.

Autuados - Cícero, Vera Lúcia, Sônia, Janaína e Clarice foram autuados em flagrante por formação de quadrilha e furto. As quatro mulheres seguem para o Presídio Feminino, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Cícero foi encaminhado à carceragem da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, na Baixa do Fiscal, onde permanecerá à disposição da Justiça. Sônia e Janaína deverão ser transferidas para Sergipe, nos próximos dias.

adblock ativo