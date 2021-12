Presa quadrilha que assaltava motoristas do Uber

Uma quadrilha investigada por roubo a motoristas do aplicativo Uber foi presa na manhã desta quarta-feira, 29, na região de Porto Seco Pirajá. A ação fez parte da Operação Apolo, da Polícia Militar (PM). De acordo com a polícia, desde o início do ano, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) investiga o grupo, com mandado de prisão em aberto. O bando estaria relacionado a mais de 20 assaltos e com indícios de participação em um homicídio.

Integram a quadrilha Ariane Ferreira de Simões, de 23 anos, Antônio Cláudio dos Santos Conceição, 43, este com passagem pela polícia por roubo a ônibus, além do sargento reformado do Exército, Júlio Moura Costa, de 50 anos, que estava em um carro roubado e com um revólver calibre 38 de numeração raspada. O militar, que é ex-segurança da traficante 'Nem Gorda', segundo a polícia, fazia também a manutenção das armas utilizadas nos atos criminosos.

Ariane, de acordo com a PM, era a responsável por solicitar as corridas no aplicativo, enquanto os dois comparsas seguiam o carro, aguardando o melhor momento para abordar o motorista. Em seguida, os três roubavam os pertences da vítima e a obrigava a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Com eles foram encontrados um Sandero roubado, de cor branca e placa NZV-9381, e um Celta com suspeita de adulteração, além de chaves, celulares e cartões de crédito.

Para dificultar a identificação, Ariane usou o nome da sogra para se cadastrar na ferramenta. A polícia acredita que o seu marido, Gryaco Jones, que já se encontra preso, era um dos mentores da ação.

