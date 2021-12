Presa mulher suspeita de matar universitário no Campo Grande

A carateca e jogadora de basquete Scarleth Lira Maia Gomes, de 18 anos, que participou do assassinato do universitário Itamar Ferreira Souza, foi novamente presa, na manhã desta sexta-feira, 10, quando caminhava pela Sete Portas.

Ela foi detida por investigadores da 3ª Delegacia de Homicídios (Baía de Todos-os-Santos), em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 15ª Vara Criminal. Scarleth, que foi capturada três dias após o crime, havia sido liberada mediante pagamento de fiança e, durante depoimento, negou participação na morte do estudante.

Segundo investigações, acompanhada de Ricardo Hohlennerger Santos, o "Lerdinho", 25, de um adolescente de 17 anos e de um homem identificado como "Índio", ainda foragido, ela agrediu Itamar e o eletricista Edmílson dos Santos de Oliveira, 42, a socos e pedradas, depois que os dois saíram de um bar no Beco dos Artistas, no Garcia. O corpo de Itamar foi encontrado dentro da fonte do Campo Grande, no dia 13 de abril.

Scarleth foi encaminhada ao presídio feminino, na Mata Escura, onde permanecerá à disposição à Justiça, Ricardo está custodiado no Complexo Policial dos Barris, enquanto o adolescente apreendido foi entregue ao Juizado da Infância e Adolescência.

