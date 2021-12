Preparativos para a lavagem do Bonfim estão na reta final

Está quase tudo pronto para a tradicional lavagem do Bonfim, que ocorre nesta quinta-feira, 15. Ao longo do percurso de oito quilômetros, toldos e barracas já estão montados. Em frente à Basílica Santuário Senhor do Bonfim, um palanque foi montado para abrigar shows religiosos a partir das 9h.

O trânsito será alterado a partir da 1h desta quarta na avenida Lafayete Coutinho (Contorno). O trecho entre a rua da Gamboa de Cima e a praça Visconde de Cayru será interditado para a circulação e estacionamento de veículos até as 22h.

No sentido contrário da via (da praça Visconde de Cayru até a rua da Gamboa de Cima), a interdição permanecerá até as 19h. A partir das 6h e 8h, o tráfego será modificado em outras ruas como Estado de Israel, Luiz Régis Pacheco, Imperatriz e nas avenidas Bonfim e Salvador.

Quem for de carro ao evento não poderá estacionar na avenida Lafayete Coutinho, a partir da rua Gamboa de Cima e nas ruas próximas ao percurso por onde passará o cortejo. O estacionamento será permitido na avenida Sete de Setembro.

Haverá pontos de táxis nas ruas Guilherme Marback (entre as ruas Otávio Barreto e a Henrique Dias), e na própria Henrique Dias, próximo ao Hospital Agenor Paiva. Os pontos provisórios ficarão disponíveis das 8h de quinta às 4h do dia 18.

As linhas de ônibus que passam pela região também terão os roteiros modificados (veja itinerário completo no site da Superintendência de Trânsito e Transporte).

O expediente nos 18 cartórios situados no percurso da festa também está suspenso nesta quitna. A portaria, assinada pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador José Olegário Caldas, foi publicada na terça, 13, no Diário da Justiça Eletrônico. Confira os cartórios no www5.tjba.jus.br.

Cortejo

O cortejo segue da Basílica de N. Sra. da Conceição da Praia, às 9h, após ato religioso programado para iniciar às 8h. A expectativa da prefeitura é que cerca de um milhão de pessoas, entre turistas e baianos, sigam a pé da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Cerca de 30 grupos de sopro, afoxé, samba e percussão vão participar do desfile, a partir das 9h, segundo a Empresa Salvador Turismo.

A lavagem do adro e da escadaria da igreja do Bonfim, com água de cheiro, pelas baianas, ocorre por volta das 12h, quando os devotos chegam ao local.

Estrutura

O esquema especial de segurança contará com a participação de 1.672 policiais militares, que atuarão em 208 patrulhas, postos elevados, carros e motos.

No percurso também haverá três postos da Polícia Civil. O efetivo da 3ª Delegacia Territorial dos Dendezeiros e da Delegacia de Proteção ao Turista do Pelourinho será reforçado, conforme a corporação.

Para garantir atendimento em saúde a soteropolitanos e visitantes, um posto com dez leitos, instalado ao lado da Colina Sagrada, atende a partir das 8h.

Três ambulâncias avançadas do Samu estarão de prontidão ao lado do posto médico, na praça Irmã Dulce e nas imediações da Igreja da Conceição, no Comércio.

adblock ativo