Preparação para festa do Bonfim chega à fase final

Na manhã desta segunda-feira, 14, servidores municipais fizeram os últimos ajustes no trajeto da Lavagem do Bonfim que ocorre na próxima quinta-feira, 17. Desde a Praça Cairu, no Comércio, até a Colina Sagrada, no Bonfim, o asfalto foi recapeado em diversos pontos danificados.

A limpeza do circuito também recebeu atenção com pintura das guias de meio-fio e aparo de grama nas praças dos Mares, Largo de Roma e Dendezeiros. Operários também trabalhavam para repor as pedras portuguesas no Largo do Bonfim.

Programação - Um efetivo de 1.585 policiais (1,5 mil militares e 85 civis) irá trabalhar na segurança. Estruturas de apoio, ao longo dos 8 km do trajeto, irão reforçar o policiamento.

As delegacias territoriais dos Barris (1ª) e a do Bonfim (3ª) contarão com reforço de 70 policiais, além do apoio de 15 servidores da Delegacia do Turista (Deltur). A Polícia Civil manterá três postos: um no Comércio e dois no Bonfim. Já a PM terá pontos de observação para auxiliar as companhias especializadas, como o Batalhão de Choque e Polícia Montada.

Segurança - A festa começa a partir das 8h, com uma cerimônia inter-religiosa, no adro da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio. A lavagem ocorre na quinta-feira que antecede ao domingo da festa de Senhor Bom Jesus do Bonfim. Às 6h, o tráfego será interrompido do Comércio até o Bonfim.

Na celebração estarão reunidos o vigário da Basílica, padre Valson Sandes; a coordenadora da organização Brahma Kumaris, Ida Meireles; o representante da Federação Espírita da Bahia, Marcelo Cadidé; o líder espiritual do Terreiro Mokambo, Tata Anselmo Santos; e o pastor da Igreja Batista Avivamento Profético, Charleston Soares.

Já a festa católica do Senhor Bom Jesus do Bonfim será no próximo dia 20, segundo domingo após a epifania (Festa de Reis), no último dia 6. A data foi fixada por meio de Bula Papal, a pedido da devoção que organiza a festa.

O ciclo de festas da Colina Sagrada teve início no dia 10 e segue até o dia 2 de fevereiro. O encerramento será com a homenagem a São Gonçalo do Amarante. "A porta estará aberta para acolher a todos, sem discriminação", disse o padre Edson Menezes, pároco da igreja do Bonfim.

No dia em que acontece a lavagem, a tradicional igreja fica fechada. "Estamos estudando uma possibilidade futura de abrir as portas", disse o padre que abençoa os participantes do cortejo, a partir da janela central do templo.

Jegues - Uma determinação judicial permite o desfile dos jegues, desde que a prefeitura fiscalize casos de maus-tratos. Mas a vereadora Ana Rita Tavares, presidente da ONG Terra Verde Viva, afirma ter feito apelo à prefeitura para proibição.

A polêmica teve início em 2010, quando o juiz Mário Albiani Junior, da 8ª Vara da Fazenda Pública, determinou a manutenção dos jegues na festa. A decisão foi suspensa em 2011 pela 6ª Vara e tornou a ser validada ano passado.

A vereadora disse ainda que a decisão judicial em vigor prevê que o poder público possa ser multado em R$ 50 mil se não realizar a fiscalização. O caso está sob análise no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), por conta de dois recursos impetrados pelas ONGs Terra Verde Viva e Célula Mãe, em parceria com a OAB/Bahia.

"A vice-prefeita me disse que a vontade da administração é respeitar os direitos dos animais. As pessoas jogavam bebida alcoólica nos olhos dos bichos e os furavam com espetos", justificou.

A vice-prefeita, Célia Sacramento disse que vai levar o caso ao prefeito ACM Neto. A TARDE entrou em contato com a Agência Geral de Comunicação do Município (Agecom), para saber a decisão da prefeitura, mas não obteve resposta.

