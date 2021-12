A paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014, cumpre agenda em Salvador nesta terça-feira, 10. Nesta manhã, ela passeia pelo Centro Histórico. Acompanhada de uma comitiva, a paquistanesa amarrou uma fitinha do Senhor do Bonfim no gradil da Fonte de São Francisco e conheceu a Igreja de São Francisco.

A programação, mantida em sigilo por motivos de segurança, contempla ainda uma visita à Instituição Nacional de Ação Indigenista (Anaí), que acontece agora pela tarde, quando ocorre um encontro com estudantes indígenas.

Uma das coordenadoras da Anaí, Ana Paula Ferreira de Lima, é uma das três mulheres brasileiras escolhidas pela paquistanesa para integrar a Rede Gulmakai, iniciativa do Fundo Malala, que patrocina projetos para educação de meninas em vários países.

Antes de iniciar o passeio, Malala aproveitou para publicar uma foto no terraço do hotel em que está hospedada, também no Centro Histórico, no perfil do Instagram do Fundo Malala. "Malala está no Brasil! Esta semana ela vai conhecer garotas ao redor do país e ouvir suas histórias", diz a legenda.

A Nobel da Paz esteve em São Paulo nesta segunda, 9, onde discursou sobre a importância da educação para o empoderamento feminino. "Educação é mais do que aprendizagem e leitura. É emancipação", ressaltou ela, que hoje está com 20 anos. "A educação é o melhor investimento sustentável a longo prazo", acrescentou, lamentando que pelo menos 1,5 milhão de meninas brasileiras estão fora do sistema escolar.

Malala ficou conhecida mundialmente em 2012, quando tinha apenas 15 anos e foi baleada na cabeça ao sair da escola, por defender a educação feminina. Dois anos depois, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. De Salvador, ela segue para o Rio de Janeiro, onde embarca de volta ao Reino Unido, onde mora desde o atentado.

Prêmio Nobel da Paz, Malala visita o Pelourinho e cumpre agenda em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

