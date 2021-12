Prêmio de R$ 60 milhões causa falta de volantes em lotéricas

O sorteio do concurso 2.041 da Mega-Sena ocorrerá na noite desta quarta-feira, 16, e deverá pagar o prêmio acumulado em R$ 60 milhões. Longas filas e falta de cartelas em algumas lotéricas ilustram a demanda de apostadores.

“Só ganha quem joga”, repete o ditado dos apostadores o cozinheiro Joel Ramos. Ele conta que tem o hábito de fazer apostas e não seria diferente com a fortuna. “Sempre jogo, mesmo sem estar acumulado, ainda mais agora”, destaca.

A empregada doméstica Lucineide Nascimento fala que se ganhar o prêmio irá investir em um imóvel. “É tanto sonho para ser realizado, mas o que eu mais gostaria era ter a casa própria”, revela.

Lucineide conta que antes de chegar à casa lotérica localizada no Terminal Rodoviário de Salvador, passou em duas lotéricas e as cartelas tinham acabado em ambas.

Método

O construtor Lázaro Evaristo acredita que manter a esperança é sua simpatia para chamar a sorte. Além disso, Lázaro criou estratégias para ampliar a possibilidade de ganhar.

“Eu fiz bolão de 12, 8, 9, 7 números, tentando a sorte de todo jeito. Vai que um dia a sorte bate em minha porta”, descreve.

De acordo com Lázaro, pelo valor do prêmio, vale apostar na sorte de todas as formas. “Com R$ 60 milhões eu paro de fazer obras e vou trabalhar para mim”, planeja o construtor.

Até as 19h (horário de Brasília), apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado às 20h.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

