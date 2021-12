Prêmio Abapa de Jornalismo destaca produções sobre o algodão baiano

Com o objetivo de valorizar produções jornalísticas que destacaram a cotonicultura da Bahia em 2018/2019, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) promove na próxima segunda-feira, 25, às 19h30, a I Edição do Prêmio ABAPA de Jornalismo. O evento ocorre no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), localizado no CAB, em Salvador.

Além da premiação na categoria Profissional voltada a acadêmicos de faculdades de Jornalismo, também há espaço para a categoria de Jovem Talento. Em Salvador, cinco faculdades disputam o título de Jovem Talento. A inciativa contou com trabalhos de jornalistas de estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Tocantins.

O Prêmio Abapa de Jornalismo surgiu a partir de uma iniciativa similar, realizada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto, em São Paulo (ABAG/RP). A entidade produz desde 2008 o Prêmio ABAG/RP de Jornalismo, e em 2011 incorporou o nome de “José Hamilton Ribeiro”, em homenagem ao mais premiado jornalista brasileiro.

Após a fase de produção, inscrição e seleção dos trabalhos jornalísticos nas modalidades de impressos, internet e vídeo, é divulgada a escolha da banca julgadora, formada por três jornalistas e dois profissionais da área técnica da cotonicultura. Já as produções dos acadêmicos contaram com visitas técnicas de cerca de 115 acadêmicos que viajaram de Salvador para o Oeste da Bahia para conhecer detalhes sobre a cadeia produtiva do algodão.

