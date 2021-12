Prejuízo com vandalismo já chega a R$ 350 mil

Sanitários queimados, contêineres destruídos e lixeiras inutilizadas. De acordo com informações da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), foram gastos, de janeiro a julho deste ano, cerca de R$ 350 mil na troca de equipamentos públicos que foram vandalizados.

O valor já é superior ao que foi gasto em 2013 com o reparo de fios elétricos e lâmpadas também alvo de vândalos - R$ 315 mil.

O supervisor de operações da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM), Ubirajara Azevedo, conta que as ações dos vândalos ocorrem, sobretudo, nos finais de semana, à noite e de madrugada.

"As depredações são praticadas basicamente por jovens e se relacionam à falta de educação e civilidade. Já os furtos, praticados por dependentes químicos que, no intuito de conseguir comprar entorpecentes, não medem esforços para subtrair material público", disse.

Na última semana, na Barra, que passou por reforma há cerca de 20 dias, foram registrados pichação, sujeira e pequenos danos nos equipamentos de uso comum instalados na localidade.

No letreiro de promoção turística, instalado em frente ao Farol da Barra - cuja arte remete a símbolos tradicionais da capital baiana -, algumas letras foram rabiscadas com inscrições religiosas.

As mesmas assinaturas são encontradas em muros e banners de propaganda eleitoral instaladas na orla. Nas balaustradas, são comuns marcas de calçados e riscos.

Os moradores do bairro lamentam a destruição dos equipamentos públicos e confirmam que situações envolvendo vandalismo são recorrentes ali, antes mesmo da reforma.

"Já flagrei pessoas tentando riscar os bancos novos e furtar as lâmpadas instaladas recentemente", contou a administradora Gilmara Santos, 35, que reside na Barra.

E não são apenas os equipamentos públicos que são danificados pela ação dos vândalos. A aposentada Sandra dos Santos, 65, já perdeu as contas de quantas vezes a fachada do prédio onde reside, na rua Marques de Leão, foi pichada.

"Somos obrigados a pintar a fachada do prédio duas vezes por ano. É um gasto que já está incluso no planejamento anual do condomínio onde moro. O vandalismo é tão corriqueiro que acabamos nos adaptamos a ele, infelizmente", disse.

Recorrente

A situação não está restrita à Barra. A recém-inaugurada passarela Nelson Mandela, na altura da Madeireira Brotas, em Pernambués, foi pichada na última semana.

Os depredadores também tentaram danificar as câmeras do sistema de monitoramento.

"É um absurdo que a população, principal interessada na passarela, destrua o bem público sem nenhum motivo", disse a vendedora Jamile Teles, 26, que utiliza o equipamento diariamente.

No final de agosto, diversas mudas de espécies vegetais ornamentais, como antúrio, liriópolis, maranta, jasmim- -do-caribe, biri, cordyline e estrelícia, foram furtadas da praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba.

