Prejuízo após incêndio no Cine XIV é estimado em R$ 380 mil

A avaliação técnica da estrutura do prédio que abrigava Saladearte Cine XIV, feita pela Defesa Civil (Codesal) nesta segunda-feira, 13, constatou que não há perigo de desabamento do imóvel localizado no Pelourinho. Após vistoria, Departamento de Polícia Técnica (DPT) ainda não informou a causa do incêndio, mas prejuízo é estimado em, pelo menos, R$ 380 mil.

A Codesal interditou a rua Frei Vicente, os dois imóveis atingidos e os casarões vizinhos até que o processo de resfriamento fosse totalmente concluído.

Conforme informações da sócia e diretora financeira da sala de arte, Suzana Argolo, além do custo da perda de mais de R$ 380 mil, nada pode ser recuperado no espaço.

“Perdemos absolutamente tudo. Agora precisamos sentar para resolver o que vamos fazer. De antemão, temos certeza que iremos precisar da contribuição de todos”, lamentou a diretora financeira que aproveitou para informar que não há previsão de quando serão retomada as atividades do Cine XIV.

O incêndio começou, por volta das 8h30, e foi debelado cerca de quatro horas depois. Três viaturas do Corpo de Bombeiros participaram da ação. Por conta da presença de material energizado, técnicos da Coelba foram acionados e desligaram o fornecimento na região.

Após o controle das chamas, os bombeiros continuaram no local fazendo o rescaldo, para evitar novos focos de incêndio.

O Teatro XVIII, apesar da proximidade, não foi afetado pelo fogo. Por conta da ocorrência, a rua Frei Vicente foi interditada por agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O diretor da Saladearte, Marcelo Sá, divulgou uma nota lamentando o ocorrido afirmando esperar, o quanto antes, poder reabrir o local.

"O Circuito Saladearte comunica, com muito pesar, que na manhã de hoje [sábado], ocorreu um incêndio no Cine XIV, no Pelourinho. O incêndio, que começou no início da manhã, segundo testemunhas, só foi completamente debelado no final da tarde. Estamos aguardando a perícia técnica para identificar a causa. Todo o espaço físico foi queimado. Não houve vítimas, apenas danos materiais. Contamos com o apoio de todos para nos reerguer e esperamos, em breve, poder voltar com a nossa programação no mesmo local", diz a mensagem.

