Prefeituras-bairro vão emitir carteira de trabalho a partir de maio

As dez Prefeituras-Bairro de Salvador vão emitir carteira de trabalho (CTPS) a partir do dia 20 de maio. Atualmente, é possível fazer o documento ou solicitar uma nova via na sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), na Rua Miguel Calmon, Edifício Ouro Preto, 506, Comércio.

O atendimento no SIMM acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, por ordem de chegada através de senha, sem limite de distribuição de fichas por dia.

A partir de 20 maio, a população também poderá solicitar a CTPS nas unidades administrativas ocalizadas nas regiões do Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Itapuã/Ipitanga, Cidade Baixa, Barra/Pituba, Liberdade/São Caetano, Cabula/Tancredo Neves, Pau da Lima e Valéria.

