Prefeitura visa combater trabalho infantil com operação em Salvador

Foi lançada na manhã desta segunda-feira, 10, no Palácio Thomé de Souza, a operação 'Salvador Contra o Trabalho Infantil'. O lançamento contou com a presença do prefeito ACM Neto e da Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Rogéria Santos. Esta ação irá ocorrer na capital baiana em parceria com a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, como a Defensoria Pública, Ministério Público e Plan International.

O objetivo central é de garantir os direitos das crianças e adolescentes que vivem situações de exploração de mão de obra infantil e violência sexual. A operação acontece no mês em que é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que ocorre nesta quarta-feira, 12.

Durante a ação, equipes da SPMJ irão atuar em pontos de Salvador fazendo a distribuição de materiais educativos e orientando a população a identificar essas situações e qual procedimento realizar nos diferentes tipos de abusos.

Nesta primeira etapa será feito um mapeamento de onde ocorre exploração de mão de obra infantil e violência sexual em Salvador, extrair estatísticas e em seguida aplicar na segunda etapa um plano de intervenção. Há um cronograma de ação para até o fim do ano, só que o mesmo não pode ser divulgado no momento, uma vez que visa intensificar a fiscalização desses crimes na capital baiana.

"O efeito surpresa das ações é positivo para nós, porque vamos educar, conscientizar e diagnosticar para construção de política pública", explicou a secretária Rogéria Santos.

O cidadão que desejar denunciar um caso de exploração de mão de obra infantil e violência sexual pode utilizar o Disque 100.

