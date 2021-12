Prefeitura veta o uso de bandeira 2 por taxistas na Copa

Os taxistas não poderão rodar com bandeira 2 em Salvador nos dias de jogo da Copa do Mundo 2014. De acordo com o titular da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), Fabrizzio Muller, a mudança de bandeira não está autorizada.



"Não haverá bandeira 2 porque é dia útil. Não é feriado, e a cidade estará funcionando normalmente com suas demandas", disse o superintendente.



O pedido surgiu, segundo o presidente da Associação Metropolitana de Taxistas (AMT), Valdeilson Miguel, há cerca de 20 dias, durante uma reunião com representantes da Gerência de Táxi e Transportes Especiais (Getáxi).



"Algumas vezes, a gente entrou em contato com o gerente da Getáxi e ele disse que estava certo, que só faltava 'bater o martelo'. Depois, disse que não poderia porque não é feriado. Em Brasília, vão rodar com bandeira 2", afirmou o presidente da AMT.



"Nenhuma cidade-sede concedeu, com exceção de Brasília, porque há muito tempo não tem aumento lá. Não há motivo para o aumento. Vai ter uma demanda grande de turistas", rebateu Fabrizzio Muller.



À época da reunião, teria sido cogitada a possibilidade do uso de bandeira 2 nos seis dias de jogos na capital. O motivo da reivindicação, segundo o presidente da associação de taxistas, seria o aumento das dificuldades que vão enfrentar para trafegar.



"A cidade para, o trânsito fica congestionado e ruas são interditadas. Tudo isso dificulta o nosso trabalho", disse Valdeilson Miguel.



Insatisfação



Por conta de a Transalvador ter negado a cobrança, Valdeilson Miguel disse que os taxistas estão insatisfeitos, questionaram a decisão e cobram o uso da tarifa. No entanto, ele não acredita que ocorra algum protesto.



"A princípio, não. Eles estão cobrando, mas acho que não há como fazer manifestação. Falta pouco tempo para o Mundial", observou.



Taxistas ouvidos pela reportagem tiveram opiniões divergentes. "A gente já cobra quando é feriado. Não há necessidade disso. Foi autorizado um aumento recentemente. Não é feriado. Dá para ganhar o dinheiro sossegado", afirmou o taxista Carlos Alberto Maciel, 52.



"É necessário (o uso da bandeira 2) porque dia de jogo é o mesmo que ser um feriado. Seria melhor cobrar. A gente ganha tão pouco na bandeira 1. Pegamos muito trânsito e perdemos tempo", opinou o também taxista Humberto Abreu, 50.



Já a administradora Verônica Soares, 42 anos, usuária de táxis, não é a favor da cobrança. "Durante o dia, não há necessidade. Eles devem ter muitos clientes nos dias de jogos da Copa", disse.



