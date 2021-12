Prefeitura vai requalificar 56 campos e quadras esportivas

O total de 56 campos e quadras esportivas de diferentes bairros será recuperado pelo poder municipal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 19, pelo prefeito ACM Neto, que assinou a ordem de serviço das obras no Candeal Guetho Square, ao lado do cantor Carlinhos Brown.

O número se soma às 35 unidades que tiveram a recuperação iniciada em agosto. Algumas delas já foram finalizadas, como os campos de Águas Claras, Resgate e Boa Viagem. Por sua vez, outros 11 campos também estão sendo revitalizados em parceria com a cervejaria Schin, mediante investimento de R$ 1,2 milhão.

"Faz parte do contrato do Carnaval, das contrapartidas que as cervejarias se obrigaram a dar à prefeitura no que eram os investimentos fora do Carnaval", disse o prefeito. A ação totalizará 102 campos e quadras e representa cerca de 35% da demanda que a prefeitura recebeu, com 284 unidades cadastradas com a necessidade de recuperação.

Meta

Segundo o prefeito, há intenção de, até 2016, conseguir requalificar 200 campos. "Temos nesse contrato limite de até R$ 15 milhões. Não significa que as 56 vão custar isso. Custarão bem menos. Agora, isso vai nos dar condições de, depois de encerrados investimentos nessas 56 primeiras, a gente continuar com outras unidades dentro do mesmo contrato que foi feito com a prefeitura", acrescentou Neto.

De acordo com o diretor de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação, Téo Sena, os investimentos são recursos próprios da prefeitura. As intervenções abrangem a troca de alambrado, drenagem do campo e melhoria da iluminação, com manutenção a cargo da própria prefeitura.

"Em alguns casos, ao redor do campo, a prefeitura faz também intervenções em passeios e praças. Dentro de quatro ou cinco meses todas as 56 recuperações estarão prontas. Cada recuperação custa de R$ 140 mil a R$ 180 mil", destacou Sena. As outras 35 deverão ficar prontas até o final do ano. No caso específico do campo do Candeal, uma parceria entre a Associação Pracatum Ação Social, a empresa de infraestrutura esportiva Sportlink e a Fundação Messi possibilitará a implantação de uma grama sintética no local, com custo de R$ 120 mil.

"É um gramado de extrema qualidade para uma área de comunidade, que tem uma garantia de duração de cinco anos. Se for feita manutenção, pode chegar a oito", diz o diretor da Sportlink, Adriano Gelli. Para o morador Paulo Roberto Santos, 28, "o campo precisa realmente. Chove e a fica cheio de lama, empoçado. A comunidade toda costuma usar".

