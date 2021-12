Prefeitura vai recuperar bicicletas pichadas

Após ter as bicicletas do projeto Salvador vai de bike pichadas no bairro de Brotas, a assessoria da prefeitura informou que será feita a recuperação dos equipamentos. A pichação foi mostrada, no sábado, 11, pelo prefeito ACM Neto no perfil no Facebook.



O prefeito ainda usou as redes sociais para criticar a ação de vandalismo e pediu para que atos como este sejam denunciados.



"O vandalismo é um problema crônico em nossa cidade. Estamos fazendo um esforço enorme de recuperar Salvador, mas tem gente que quer fazer justamente o contrário e prejudicar esse trabalho. É uma minoria, mas que precisa ser denunciada às autoridades", destacou.



Na postagem, o prefeito pediu a colaboração da população. "Vejam o que fizeram com as bicicletas de Brotas. Assim não dá mesmo. Temos de ter mais educação e respeito com as coisas públicas", escreveu ACM Neto.



O Salvador vai de Bike foi lançado em 2013 com o objetivo incentivar o uso de bicicletas na cidade. Para utilizá-las é preciso fazer um cadastro no site do projeto e pagar taxa de adesão no valor de R$ 10.



Preços



Na última semana, a prefeitura também recebeu queixas de cobranças abusivas pelo aluguel da mesa e cadeira, que foi tema de reportagem publicada na edição deste domingo, 12, do A TARDE.



Na matéria, além dos preços cobrados pelo aluguel da cadeira e sombreiro, banhistas de diferentes praias se queixaram ainda dos preços de produtos como cerveja, coco e da água mineral.



Mas, contrariando o que tem sido visto em Salvador, a professora Patronice de Souza, 65, e a empresária Zélia Nogueira, 66, foram curtir o domingo ensolarado na praia na manhã de ontem e não pagaram pelo conjunto de cadeiras e sombreiro. "Ele (o barraqueiro) disse que não iria cobrar porque o prefeito proibiu", informou Zélia.



O barraqueiro, que não quis se identificar, informou que há uma semana não cobra pelos equipamentos "Tem apenas uma taxa de serviço que pode ficar pelos 10%. Se a pessoa achar que o serviço merece, deixa uma taxa contribuindo", explicou.



Segundo a secretária de Ordem Pública Rosemma Maluf, uma portaria e um decreto, publicados no final do ano passado para ordenar o comércio na praia, não tratam dos equipamentos.



Rosemma informou que a Procuradoria Geral do Município vai avaliar uma forma de regulamentar a cobrança por mesas e cadeiras. Entretanto, ainda não há previsão de quando a regulamentação poderá ocorrer.

