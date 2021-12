Prefeitura vai antecipar 100% do salário do servidor municipal

O prefeito ACM Neto anunciou no início da tarde desta quarta-feira, 21, a antecipação do pagamento dos servidores municipais. Ele pretende liberar todo salário na sexta, 23, véspera do São João.

A iniciativa acontece horas após o governador Rui Costa informar que iria antecipar 30% do salários do funcionalismo estadual. O restante do dinheiro será pago no último dia útil de junho, dia 30.

