Prefeitura tira publicidade irregular de shopping na ACM

Uma publicidade considerada irregular do Shopping da Bahia foi retirada por agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). O órgão informou neste sábado, 17, que a propaganda não tinha autorização para exposição.

O shopping foi autuado e notificado. Segundo a Sedur, o empreedimento já tinha sido alertado para não exibir qualquer tipo de publicidade sem licença do município, conforme prevê a legislação.

A reportagem entrou em contato com o shopping, mas não conseguiu falar com a assessoria do empreendimento.

