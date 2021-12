Prefeitura tenta organizar atividade de flanelinhas na Barra

Os guardadores de carro que começaram a ser cadastrados pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) nesta semana passaram a trabalhar de forma mais organizada no bairro da Barra, segundo informações da Prefeitura de Salvador.

Seis guardadores - de um total de 21 - participaram de palestras e cursos sobre cidadania, relações pessoais e noções de turismo, e receberam fardamento e material de trabalho (boné, colete com nome visível e bloco com sugestão de preços para os clientes - R$ 2,00 durante o dia e R$ 5,00 durante a noite), além de kit completo para higiene pessoal. O pagamento, no entanto, é opcional.

A prefeitura informou que as ações acontecem com o acompanhamento do Sindicato dos Guardadores (Sindguarda) e da Polícia Militar (PM-BA). De acordo com o secretário Maurício Trindade, a ação vai além do ordenamento da atividade dos guardadores de carro.

"É uma ação preventiva que tem como objetivo proporcionar uma vida mais digna aos populares flanelinhas, evitando que se tornem moradores de rua ou enveredem pelo caminho da bebida ou da droga. Pretendemos capacitá-los ainda mais para que possam, mais tarde, conseguir emprego com intermediação do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM)", disse o secretário, em nota enviada à imprensa.

Os guardadores de carros deverão ajudar na limpeza da área onde atuam. Caso percebam a presença de crianças em situação de risco nas ruas ou mesmo pessoas se drogando, os flanelinhas também deverão informar à secretaria ou a PM.

De acordo coma Prefeitura, nos próximos dias, mais 15 flanelinhas começarão a trabalhar de forma ordenada na Barra. Em seguida, o ordenamento será feito nos bairros Canela, Campo Grande e Vitória.

