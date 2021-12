Prefeitura suspende ponto facultativo nesta sexta

A Prefeitura suspendeu o ponto facultativo nesta sexta-feira, 5, estabelecido no decreto de número 27.024 do último dia 29 de janeiro. O prefeito ACM Neto falou da mudança durante reunião de balanço do primeiro dia de Carnaval, no Palácio Thomé de Souza nesta quinta-feira, 4.

Segundo o governante, quem não trabalhar a partir desta quinta terá o ponto cortado e estará fora da Operação Carnaval, que garante uma gratificação extra para os funcionários municipais. A decisão foi tomada a pedido dos órgãos envolvidos no Carnaval para reforçar ainda mais os serviços essenciais neo período de folia.

ACM Neto agradeceu o empenho dos agentes de trânsito, transporte e da Guarda Municipal que trabalharam nesta quarta-feira à noite, na abertura oficial da folia.

