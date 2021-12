Prefeitura suspende mudanças em linhas de ônibus na Barra

A prefeitura suspendeu as mudanças previstas para começarem neste domingo, 26, em linhas de ônibus que passam pelo bairro da Barra. A decisão foi tomada para a complementação de estudos técnicos e realização de uma campanha de comunicação junto à população dos bairros atingidos sobre as vantagens que as mudanças vão trazer aos moradores e usuários do transporte público, informou a prefeitura.

A medida atingiria dez linhas que operam com partida dos bairros de Cajazeiras, Boca da Mata e Fazenda Grande, anunciada nesta semana.

adblock ativo