Prefeitura suspeita que vazamento de água causou acidentes

A prefeitura municipal suspeita que o deslizamento de terra na avenida Juracy Magalhães e a cratera aberta na Rua Leonor Calmon, na Cidade Jardim, nesta quinta-feira, 9, tenham sido causados por vazamentos em tubulações de água.

"Há uma tubulação de água jorrando indevidamente para a encosta, e essa pode ter sido a principal causa do problema. Nesse caso, vamos punir o proprietário do imóvel", disse o prefeito, em nota encaminhada à imprensa, sobre o deslizamento de terra na Juracy Magalhães, que deixou duas pessoas feridas. Silvino, 55 anos, e Jamila, 25, foram atendidos no HGE e já liberados.

<GALERIA ID=19969/>

As duas vias da Juracy, ainda segundo o prefeito, permanecerão interditadas e outras duas serão liberadas para o tráfego de veículos após a limpeza da área. "Vamos colocar uma lona na encosta quando houver segurança para os trabalhadores da Defesa Civil e Limpurb. Vamos trabalhar para que a pista seja liberada totalmente o mais rápido possível".

Quanto à ocorrência na rua Leonor Calmon, na Cidade Jardim, o prefeito preferiu não afirmar ter sido causado por tubulação da Embasa. "Isso a gente vai ver depois. Determinei que uma das empresas que prestam serviços à Prefeitura nessa região da cidade tome as providências para solucionar o problema e o tráfego possa ser normalizado", afirmou Neto, acrescentando que o trabalho só poderá ter início após o fim das chuvas.

ACM Neto afirmou que a Transalvador estará no local permanentemente monitorando o tráfego e se a erosão vai avançar para a outra faixa da pista. "Se isso acontecer teremos que interditar totalmente a via, mas isso está descartado por enquanto". Além de tubulações da Embasa e da própria Prefeitura, há também uma rede da Bahiagás na localidade. Entretanto, não houve vazamento de gás, segundo a empresa.

<GALERIA ID=19970/>

Tweets sobre chuva em salvador

