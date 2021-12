Prefeitura só tem verba para recapear cerca de 70 ruas

Dentre as 21.304 ruas registradas em Salvador - segundo dados da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec) - é difícil apontar alguma que não esteja esburacada.

A falta de pavimentação tem motivado manifestações em alguns bairros. A Rua Bela Vista, no Uruguai, por exemplo, está interditada, desde a última sexta-feira, 9, quando moradores bloquearam a via com objetos em protesto.

Segundo a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop), uma equipe já realiza operação tapa-buracos no local.

Nem mesmo as ruas do centro da cidade escapam do problema. O asfalto da Rua Santiago de Compostela, que liga o bairro de Brotas à Avenida ACM, está, visivelmente, danificado.

Segundo Geovana Lima, 34, nos 20 anos em que mora na rua, ela nunca viu ser realizado um recapeamento. "A Prefeitura tapa o buraco, mas com apenas um mês, eles reaparecem", protesta.

Solução - Dois projetos para o recapeamento total de mais de 70 vias da cidade estão em andamento na Prefeitura do Salvador, segundo a Sindec. Entretanto, as ruas Bela Vista e Santiago de Compostela não fazem parte da lista das que foram selecionadas.

"Gostaríamos de atender todas, mas, infelizmente, com o recurso que temos, é preciso trabalhar com prioridades", justifica Fontana.

Segundo Fontana, as vias com maior fluxo de veículos e cujos problemas são mais graves serão priorizadas. No primeiro momento, 31 avenidas serão beneficiadas com um investimento de R$ 42,9 milhões.

A previsão é que as obras sejam iniciadas no final de outubro. A conclusão, por sua vez, está prevista para abril.

O segundo projeto será realizado com um empréstimo de R$ 50 milhões, concedidos pela Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) à prefeitura.

Para essa segunda fase, 41 ruas já foram escolhidas; outras transversais serão selecionadas pela Sindec.

