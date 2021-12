Prefeitura seleciona profissionais para atuar no Carnaval

A Prefeitura de Salvador abriu as inscrições, nesta segunda-feira, 19, para contratação de 20 profissionais que vão desempenhar atividades na Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). A contratação, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), é para atender a demanda temporária de pessoal no período do Carnaval 2015.

As inscrições são para função de Analista de Planejamento, Infraestrutura e Obras Públicas Municipais e serão realizadas nesta terça, 20, e quarta-feira, 21, exclusivamente por via presencial, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Sucom, situada à Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 no Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Thomé de Souza, 19º andar.

Os pré-requisitos/escolaridade são: ensino superior em Engenharia Civil ou Arquitetura ou Engenharia com especialização em Segurança do Trabalho com inscrição no respectivo Conselho Regional e experiência mínima comprovada de um ano de atuação na área de formação exigida.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital na página de concursos hospedada no site da Secretaria de Gestão.

