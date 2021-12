Prefeitura segue contratando ginecologistas e pediatras para atuação imediata

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), permanece contratando, de forma emergencial, médicos que buscam participar do chamamento público para atuação imediata de médicos por Pessoa Jurídica (PJ) na capital baiana. Os interessados podem ter acesso ao edital com todas as informações no site.

Os profissionais das áreas de clínica médica, pediatria e ginecologia serão contratados em regime de 20 horas (o novo servidor pode optar por manter dois vínculos completando 40 horas) na rede de atenção básica do município. Além disso, a remuneração pode chegar a R$ 15 mil.

“Ginecologia e pediatria são duas especialidades que estamos encontrando um pouco mais de dificuldade de contratação para manter o processo de expansão da oferta dos serviços assistenciais na atenção básica da capital. Nesse sentido, estamos empenhando esforços para o credenciamento desses profissionais para oportunizar a habilitação de um quantitativo maior de médicos através do chamamento e dar uma resposta rápida à população”, declarou o titular da SMS, Leo Prates.

O objetivo é garantir a rápida recomposição do quadro de servidores nos postos de saúde de Salvador.

