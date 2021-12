Prefeitura retoma plano de combate contra mosquito da dengue

Com o objetivo de definir novas estratégias de combate, a prefeitura de Salvador retoma nesta terça-feira, 27, os trabalhos do Comitê Municipal de Prevenção e Controle do Aedes. Formado por órgãos da gestão municipal, além de entidades público-privadas, e instituições de ensino e militares, a reunião ocorre às 9h, no auditório da Secretaria Municipal da Saúde, no Comércio.

O comitê será responsável por elaborar um plano de contingência da infestação do mosquito, além de definir um cronograma de trabalho para o combate ao Aedes aegypti na capital baiana.

Neste ano, de janeiro a agosto de 2019, Salvador registrou cerca de 4.279 casos suspeitos de dengue, 228 de zika e outros 1.246 de chikungunya. Durante a retomada do grupo, serão apresentadas a situação epidemiológica do município e as primeiras estratégias de enfrentamento.

adblock ativo