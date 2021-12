Prefeitura retira ambulantes da Praça Cayru

Os ambulantes da Praça Cayru, localizada em frente ao Mercado Modelo, em Salvador, são retirados nesta segunda-feira, 21, do local em que trabalham pela prefeitura da cidade, que informou que a desocupação já estava prevista por conta das obras de requalificação do Comércio, que ainda serão detalhadas.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou, por meio de nota, que a relocação dos ambulantes se deu por acordo e de forma pacífica, sem qualquer tipo de problema. Os estandes serão levados aos novos locais escolhidos após reuniões entre a pasta e os permissionários: Avenida Sete de Setembro, Plano Inclinado Gonçalves e Bonfim.

De acordo com a Semop, a previsão de término da transferência das barracas deve ser ainda nesta segunda, à noite.

A Semop informou, ainda, que os ambulantes que não estiverem presentes na retirada do material podem reavê-lo a partir desta terça, 22, no Setor de Guarda de Bens da Prefeitura (Segub), na San Martin.

Até o momento, 70 profissionais informais já se cadastraram para relocação, sendo 33 para a Avenida Sete, 19 para as proximidades do Plano Inclinado Gonçalves e 18 para o Bonfim. A ação contou com a participação de 38 agentes de fiscalização da Semop e apoio da Guarda Municipal.

