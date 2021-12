Prefeitura remove mais de 400 piquetes irregulares

Foram removidos por agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) 405 piquetes irregulares em Salvador. Este ano, já foram realizadas 110 operações de fiscalização. Todo o material apreendido é levado para um depósito que fica no bairro Dois Leões.

Durante a fiscalização, se o imóvel ou estabelecimento não possuir autorização para instalação, os fiscais da Sedur junto à Transalvador, removem imediatamente os piquetes. O órgão realiza diariamente ações de fiscalização na capital baiana, com o objetivo de garantir que os equipamentos não sejam instalados de forma irregular e em locais proibidos.

Para solicitar a autorização de instalação de piquete à Transalvador, basta ser responsável pelo passeio onde será instalado o equipamento. Para dar entrada na solicitação, é obrigatório a apresentação de: cópia do comprovante de IPTU e residência, cópia da carteira de identidade, planta de localização da via da localização do imóvel e comprovante de pagamento do preço público.

O piquete - pequena estaca, geralmente de madeira, que é instalada no solo com a finalidade de demarcar pontos de um terreno - deve ter altura de 80 cm e o passeio não deve ter menos de 1,40 m de largura. A distância mínima entre os piquetes deve ser de 1,20 cm, ser pintado nas cores amarela e preta de forma horizontal com 20 cm para cada cor. É cobrado o valor de R$ 134, que deve ser pago no ato da solicitação.

