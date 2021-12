Prefeitura regulamenta serviço de mototáxi em Salvador

Cerca de cinco meses após a lei que permite a atividade de mototáxi ser aprovada na Câmara Municipal, a prefeitura apresentou nesta quarta-feira, 22, a regulamentação do serviço, que estabelece direitos e deveres para os profissionais.

A apresentação foi comandada pelo prefeito ACM Neto, em cerimônia no Palácio Thomé de Souza, com a presença do secretário de Mobilidade, Fábio Mota, além de membros de associações que representam os mototaxistas.

O decreto de regulamentação assinado por Neto e Mota será publicado ainda nesta quarta. A estimativa é que cerca de 3 mil alvarás sejam concedidos a mototaxistas. A regulamentação ocorre no mesmo dia em que será aberto, oficialmente, o Carnaval de Salvador, com a entrega das chaves ao rei momo.

Para o Carnaval, a prefeitura anunciou que os mototaxistas terão via exclusiva na avenida Centenário, com dois pontos de embarque e desembarque. "Todo ano é aquela velha história que 'vai ser permitido mototáxi ou não vai ser'. Vai ser permitido. Agora o serviço se incorpora no sistema de transporte de Salvador. É uma situação excepcional. Logo depois do Carnaval o mototaxista vai ter que obter seu alvará. Damos um passo importante para melhorar o transporte de Salvador", afirmou o prefeito.

A próxima etapa será a publicação do edital e credenciamento para a concessão das autorizações, válidas por um ano e com possibilidade de renovação permanente.

adblock ativo