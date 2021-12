Prefeitura regulamenta recarga on line do Salvador Card

Foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça-feira, 27, a lei nº 8.457/2013, que regulamenta a recarga on line do Salvador Card. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps) tem o prazo de 120 para permitir a recarga dos cartões de meia passagem estudantil por meio do site do Salvador Card. Ainda não há informações de como será feito o pagamento da recarga.



Atualmente, os estudantes podem comprar créditos nos postos do Salvador Card da Avenida ACM, do Comércio e da Estação da Lapa. É possível colocar o valor correspondente por até 85 meias-passagens para alunos do 1º e 2º grau e 110 para quem cursa faculdade.

