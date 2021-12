Prefeitura regulamenta aplicativos para taxistas de Salvador

Os taxistas de Salvador estão liberados para utilizar aplicativos regulamentados pela Prefeitura para fazer corridas. A novidade foi divulgada nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial do Munícipio (DOM). Com a ferramenta, será permitido aos usuários optar entre o valor do taxímetro ou aquele sugerido pelo aplicativo. Entretanto, o preço exibido no app não poderá ultrapassar a quantia exibida no taxímetro.

Outra modalidade disponível é a opção por escolher uma viagem compartilhada. Dessa forma, um passageiro que chame o táxi de um bairro, por exemplo, no Centro da cidade com destino à Barra, poderá, caso seja de sua vontade, aceitar que o motorista conduza um ou mais passageiros que sigam para o mesmo destino e estejam no trajeto escolhido pelo primeiro ocupante. Nesse caso, o valor da corrida será dividido de acordo com o tempo de permanência e a partir do ponto em que o segundo ocupante passe a integrar a viagem.

"A partir de agora, os usuários de táxis de Salvador passam a ter acesso, de maneira legalizada, a esse serviço que vai proporcionar maior comodidade e segurança às pessoas, visto que os táxis da cidade são constantemente fiscalizados, passam anualmente por vistoria e, o mais importante, têm regulamentação junto à Prefeitura, o que garante a confiabilidade do serviço. Então, a população pode ter certeza de que passa a contar com uma estrutura ainda melhor, com carros novos, seguros e acessíveis", disse o secretário de Mobilidade, Fábio Mota.

Os apps estarão disponíveis nas principais lojas virtuais de aplicativos e poderão ser baixados gratuitamente, mas o início da operação fica por conta das associações de taxistas que poderão optar entre os app Nosso Taxi, Taxi Free e Vinu. Contudo, para ter acesso ao serviço, com todas as vantagens disponíveis, os usuários deverão antes se cadastrar, fornecendo seus dados pessoais e escolhendo formas de pagamento.

Outros aplicativos também poderão ser cadastrados para os taxistas poderem usar. Para credenciar o app, a empresa precisa apresentar vantagens para os usuários, como a oferta de corrida compartilhada, opções para diminuir a tarifa de acordo com o horário, distância e demanda, entre outras.

"A Prefeitura já deu o suporte legal, adaptou a legislação para que apenas taxistas pudessem aderir. Agora, desenvolvedores dos aplicativos e as associações de táxis devem fechar os devidos acordos e iniciar a operação. Caberá à Semob, entretanto, supervisionar e fiscalizar o funcionamento do serviço, para verificar se estão atuando de acordo com os critérios pré-estabelecidos", explica Fábio Mota.

Os desenvolvedores interessados devem apresentar seus projetos à Semob para análise na Avenida Visconde de Itaboraí, nº 99, Amaralina. Para mais informações, basta ligar para o número (71) 3202-9203. Atendimento sempre das 8h às 17h.

