Prefeitura recebe PDDU aprovado para sanção

O prefeito ACM Neto enviará, na próxima semana, à Câmara Municipal a versão elaborada pela gestão para a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos). O prazo foi dado por ele, nesta quinta-feira, 16, no Palácio Thomé de Souza, durante evento que marcou a devolução do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) ao Executivo municipal.

Na ocasião, representantes da base governista e o presidente da casa legislativa, Paulo Câmara (PSDB), entregaram ao prefeito o texto aprovado pela maioria dos vereadores na sessão da última segunda, 13.

Agora, Neto tem até 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Ele afirma, no entanto, que dificilmente irá vetar algum trecho, "a não ser em casos em que haja problemas de redação". "Acompanhamos a tramitação do PDDU e conhecemos o teor do texto", justificou.

A tramitação da Louos, instrumento responsável por detalhar as diretrizes do Plano Diretor, seguirá, segundo Câmara, as regras comuns a qualquer projeto de lei apreciado pela casa. Isso significa que, em até 75 dias, a matéria deve entrar em pauta no plenário da casa.

Antes, a Louos será debatida conjuntamente por comissões, como a de Constituição e Justiça e a de Urbanismo. Caso haja consenso, o projeto pode chegar à votação final antes do prazo estabelecido pelo regimento interno, afirma Câmara.

O vereador Léo Prates (DEM), vice-líder do governo e relator do PDDU, explica que a principal atribuição da Louos é detalhar as definições do plano diretor, definindo como as diretrizes aprovadas serão aplicadas no território da cidade. Segundo ele, essa característica da lei fez com que cerca de 40 emendas sugeridas ao PDDU fossem rejeitadas.

"Há matérias que são da Louos e não do plano, daí a rejeição. Talvez os dois projetos devessem tramitar conjuntamente da próxima vez, para a população entender melhor a função de cada instrumento", pondera.

Críticas

Sobre as críticas ao PDDU aprovado na Câmara, Neto disse que "a oposição se apegou a argumentos inconsistentes e a uma guerra política". "Mas é natural que o debate contraponha ideias. Ninguém quer unanimidade", afirmou.

Em discurso, ele destacou pontos que classifica como positivos no plano. Entre eles, o aumento das zonas especiais de interesse social (Zeis), instrumento que, segundo Neto, será usado para definir áreas de moradia popular e locais onde investimentos de infraestrutura serão feitos pelo município.

"A prefeitura vai colocar em prática o PDDU, levando-o em conta na hora de construir as políticas públicas para a cidade", disse.

A verticalização na orla, afirmou, não ocorrerá. A Louos, segundo ele, ainda irá detalhar no gabarito técnico a altura permitida para cada tipo de empreendimento.

