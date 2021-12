Prefeitura recebe mais R$ 27 mi para reforma da orla

A prefeitura municipal de Salvador conseguiu mais R$ 27 milhões para o projeto de requalificação da Orla de Salvador. O anúncio do investimento foi feito nesta sexta-feira, 25, pelo prefeito ACM Neto e o secretário Nacional de Turismo, Fábio Mota. O trecho contemplado vai do Barra Center até a praia da Paciência no Rio Vermelho, incluindo o Cristo e a Avenida Adhemar de Barros.

A prefeitura pretende liberar o processo licitatório já no começo de 2014. "Até o fim de 2014, queremos entregar todo esse trecho", afirmou o prefeito. De acordo com Fábio Mota, os recursos para a requalificação já estão na Caixa Econômica Federal para serem utilizados.

Barraqueiros

O prefeito falou ainda sobre a padronização dos equipamentos móveis, que serão utilizados pelos barraqueiros, que está em fase final de entendimento com a justiça. E observou ainda que vai lançar, em breve, a licitação para a construção e exploração dos equipamentos fixos.

