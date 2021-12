Prefeitura rebate e diz que terreno no Itaigara era ocupado de forma irregular

Após moradores do bairro do Itaigara realizarem um protesto na manhã desta segunda-feira, 26, contra a venda de um terreno da região do Itaigara, a Prefeitura divulgou uma nota afirmando que o local era ocupado de forma irregular por autoescolas.

A nota contradiz os moradores e alega que não era uma área verde. "Após comprovar que não havia interesse coletivo na área e nem qualquer função social, a Prefeitura realizou diversas audiências públicas, em processo totalmente transparente, e só então obteve aprovação da Câmara Municipal para a venda do terreno".

A venda do terreno foi realizada em dezembro de 2017 à empresa Atual Participantes, pertencente ao deputado federal João Gualberto Vasconcelos (PSDB). Ele comprou o espaço por R$ 21 milhões, em leilão da prefeitura de Salvador.

