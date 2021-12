Prefeitura realiza vistoria conjunta com Inema na Lagoa Alphaville

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) realizaram uma vistoria conjunta, na manhã desta quinta-feira,1, para monitorar a Lagoa Alphaville, localizada na região da avenida Paralela, em Salvador, que registrou baixa no nível de água e, por conta disso, mudança na coloração.

De acordo com o órgão municipal, nos últimos dias, foi verificada uma redução acelerada do nível da água da lagoa por causa do rompimento da tubulação. A ruptura fez com que a água fosse drenada para a Lagoa do Vale Encantado. O reparo foi realizado e o nível de água já voltou a subir.

“Estamos acompanhando de perto a situação da lagoa desde o início. Vistoriamos as obras no entorno e não constatamos nenhuma irregularidade. Então, acionamos o Inema, responsável pelos recursos hídricos, e juntos foi possível ter um alinhamento técnico para as ações coordenadas entre as pastas”, explica o diretor de fiscalização da Sedur, Átila Brandão Júnior.

Manisfestação

No último domingo, 27, cerca de 300 moradores Alphaville I, condomínio da região, realizaram um protesto, reivindicando melhorias no tratamento da lagoa, que esta em uma Área de Proteção Ambiental (Apa).

