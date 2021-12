Prefeitura realiza simulado preventivo para época de chuva

A prefeitura realizou na manhã deste sábado, 9, o primeiro simulado de evacuação em área de risco em Salvador, ação preventiva para o período das chuvas na capital baiana, com a participação de equipes da Defesa Civil (Codesal), Guarda Municipal e grupos voluntários.

Durante a ação, que ocorreu no largo da Rua Pedro Ferrão, próxima à Rua Nilo Peçanha, na Baixa do Fiscal, os moradores acompanharam o primeiro treinamento prático sobre como deixar as residências após o alerta da Defesa Civil em caso de risco provocado pelo excesso de chuva. Cerca de 20 pessoas realizam o treinamento para a comunidade.

O prefeito ACM Neto, que participou da atividade, contou que o sistema de alarme será acionado se for identificado grande acúmulo de água numa determinada região da cidade. "As sirenes serão disparadas e as pessoas vão ser informadas que precisam evacuar suas casas. O simulado serve para que as pessoas saibam o caminho que devem pegar e para onde devem se dirigir", disse.

O mapeamento das rotas de fuga nas áreas de risco é feito com base em informações obtidas com as próprias comunidades. Após isso, o setor da Codesal responsável pelo monitoramento dessas áreas avalia, em conjunto com a comunidade, as melhores alternativas para cada local.

Esse sistema de alarmes será instalado em quatro áreas (Baixa do Fiscal, Bom Juá, Mamede e Baixa do Santo Antônio), ao longo do mês de abril, e já estará em funcionamento em maio. Estes são locais que englobam a prefeitura-bairro de São Caetano/ Liberdade, área considerada prioritária para as ações.

"É a área que oferece tradicionalmente maior risco de acidentes graves por conta das chuvas. Tivemos que começar por ela. A ideia é que, à medida que a gente consolide esse treinamento vá adquirindo a tecnologia, possamos estender a outras áreas da cidade", disse, complementando que outros simulados serão realizados em outras áreas consideradas de risco.

Protocolo

ACM Neto ainda assinou um protocolo de intenções com oito clubes formados por donos de jipes que também serão voluntários para auxiliar a cidade em situações emergenciais.

"No ano passado, eles já tinham sinalizado uma ajuda para a prefeitura. Agora, coletivamente, já manifestaram o interesse de ajudar. Nos momentos de alagamentos, por exemplo, onde há dificuldade de tráfego na cidade, de acesso de automóveis, entra a possibilidade de ajuda de um jipe, de um automóvel off road", afirmou o prefeito.

Afirmou, ainda, que serviços de limpeza das encostas têm sido realizados permanentemente. "Esse é talvez o maior gasto do município, que é nossa despesa com manutenção. O trabalho acontece na cidade toda, claro que nas áreas de maior risco a gente vem intensificando, procurando dar resposta de acordo com as demandas da comunidade", afirmou.

ACM Neto disse que a cidade está mais preparada este ano para o período chuvoso. "Tenho absoluta certeza de que, em termos de preparação, qualificação e estrutura, nós vamos entrar muito mais preparados do que em qualquer outro momento para enfrentar esse momento das chuvas", afirmou.

Ele complementou que, mesmo com as ações feitas, não é garantido que acidentes graves não possam ocorrer. "A gente está se antecipando para mostrar às pessoas que o mais importante é não correr risco".

adblock ativo