Prefeitura realiza ações de recuperação na Praça da Cruz Caída após atos de vandalismo

A Praça da Cruz Caída, localizada no Centro Histórico de Salvador, passará por um trabalho de manutenção após ser alvo de atos de vandalismo. A recuperação do famoso cartão postal da cidade teve início nesta segunda-feira, 14, e deverá ser concluída em 15 dias.

De acordo com o secretário da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), Luciano Sandes, para a ação de recuperação do local, conhecido por abrigar a escultura de autoria de Mário Cravo Jr., serão investidos mais de R$28 mil. “É um local que precisa ser preservado e é muito importante não apenas um reforço da vigilância, mas também a conscientização das pessoas para evitar que a depredação desse patrimônio volte a ocorrer depois de terminarmos esta manutenção ”, disse.

Segundo o coordenador de Requalificação de Espaços Públicos do órgão, Murilo Alcântara, os vandalos arrancaram os perfil de inox das escadarias da praça, danificando as pedras em granito, por isso será necessária a retirada do material em inox para substituir por granito e evitar novos casos. “A população precisa se conscientizar que a depredação dos espaços, além de ser criminosa, afeta os cofres públicos”, afirmou.

