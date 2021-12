Prefeitura reabre chamamento público para contratação de médicos

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reabriu nesta segunda-feira, 21, o chamamento público para contratação de médicos por Pessoa Jurídica, para 20 e 40 horas. O processo segue até 1º de novembro e a inscrição será realizada pela internet, por meio do site da SMS. A remuneração chega a R$ 15 mil reais.

A inscrição de novos médicos no último chamamento público foi considerada baixa, por isso, o processo foi reaberto. O secretário municipal da saúde de Salvador, Leo Prates, apontou que uma das principais dificuldades da prefeitura é fixar médicos na atenção básica.

“Estamos unindo todos os esforços para fortalecermos o nosso quadro de médicos e acabarmos com o déficit, mas, dependemos muito do interesse desses profissionais. Por isso, faço um apelo que nos ajudem, divulgando, partilhando com colegas e amigos a reabertura desse edital, que oferece plenas condições para que novos médicos venham trabalhar conosco”, pontuou Prates.

adblock ativo