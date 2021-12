Prefeitura quer revitalizar comércio da Baixa dos Sapateiros

O projeto do CID prevê um novo perfil econômico para a Avenida José Joaquim Seabra (J.J. Seabra), mais conhecida como Baixa dos Sapateiros: enquanto para a Barra interessam, principalmente, projetos de estacionamento; para a Baixa dos Sapateiros, a expectativa da prefeitura é atrair, e só aprovar, projetos que possam ajudar a consolidar as pretensões da administração municipal de tornar o local uma referência de venda de produtos a preços bem mais em conta que a média no mercado - a exemplo do que ocorre na Rua 25 de março em São Paulo.



O secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, lembra que, embora a Baixa dos Sapateiros já seja um centro de comércio popular, os empresários que atuam no local só devem ser beneficiados com o CID caso promovam mudanças em seus negócios e apresentem novos projetos dentro da proposta prevista para a área.



"É um projeto amplo para que o local seja renovado e se torne conhecido pelos preços competitivos", afirma Bellintani. A ideia é ter preços realmente convidativos, trazendo fama para o local, como em São Paulo, que atrai milhares de "turistas-sacoleiros" de todo o Brasil e de países da América do Sul, que só vão à capital paulista com o objetivo maior de fazer compras na 25 de Março.



Estacionamentos



A Baixa dos Sapateiros, assim como a região do Centro Histórico que fica em torno do Pelourinho, também pode se beneficiar com projetos de estacionamento. "É uma questão que estamos priorizando não só na Barra, mas em todas as áreas previstas na primeira etapa de abrangência do CID", explica Bellintani.



O coordenador dos estacionamentos Multipark em, Salvador, Enoque Barbosa, diz que a prefeitura poderia discutir com os empresários do setor a realidade de cada área, sem necessariamente copiar o modelo do CID de São Paulo, "pois pode não ser viável com as tarifas cobradas em Salvador". Ele alega que, no caso de um edifício-garagem para 300 vagas, o faturamento mensal seria de cerca de R$ 120 mil, para um recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS) de R$ 6 mil. "Demoraria anos e anos para gastar o crédito sobre o investimento". A Multipark é uma das empresas que mantêm edifícios-garagem na capital baiana.

