Prefeitura quer aumentar em R$ 480 mi arrecadação com IPTU

A prefeitura pretende aumentar a arrecadação do IPTU em R$ 480 milhões com a campanha de cadastramento e recadastramento dos imóveis de Salvador. Para alcançar esse valor, o município quer ampliar o número de imóveis cadastrados dos atuais 650 mil para 1 milhão e assim expandir o número de isenções. O aumento da arrecadação seria investido em Educação (25%) e Saúde (15%). O restante, seria investido em obras estruturais do município. Contudo, é preciso que a Câmara de Vereadores aprove as propostas encaminhadas ao órgão para modificar os critérios de cobrança do imposto.

O prefeito ACM Neto e o secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo, apresentaram à imprensa, nesta sexta-feira, 30, as propostas para as mudanças na cobrança do IPTU encaminhadas à Câmara. Uma das propostas prevê a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), instrumento utilizado na composição do IPTU. O PGV de Salvador foi revisado a última vez em 1994 e sofreu atualizações parciais em 1997, 1999 e 2010.

A defasagem da Planta implica numa subavaliação do valor venal (valor comercial) dos imóveis, que é a base de cálculo do IPTU. Com a atualização elaborada pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), que buscou corrigir as distorções existentes na cobrança do tributo e promover maior justiça fiscal no município, além de tentar eliminar distorções e combater a sonegação, a Prefeitura estima ampliar a arrecadação em R$ 480 milhões.

Durante a coletiva, ACM Neto destacou a necessidade da reforma na cobrança do IPTU. "Essas propostas fazem parte da reforma fiscal da Prefeitura que, através de um conjunto de providências já tomadas, permitiu o início do equilíbrio das contas de Salvador. Isso demonstra um esforço para criar condições para que a Prefeitura ande com as próprias pernas e que deixe de ser a capital com a pior arrecadação per capta do Brasil." disse o prefeito.

"Quero destacar que, com essas propostas, vamos promover justiça fiscal e social no município, fazendo com que quem tem menos não pague ou pague menos, e quem tem mais pague mais", afirmou o prefeito durante a coletiva.

Isenção Fiscal

Com a aprovação das propostas pela Câmara, os imóveis que ficariam isentos da cobrança do IPTU seriam os que têm valor venal de até R$ 80 mil. Atualmente, apenas os de até R$ 30 mil recebem o benefício.

A prefeitura explica que o valor venal calculado por ela é 20% menor do que o valor de mercado, portanto quem possui imóvel residencial de até R$100 mil estará dentro da isenção do imposto.

Cálculo do IPTU

A alíquota do IPTU não será alterada, continuará variando entre 0,1% e 1%, a depender dos critérios de valorização ou desvalorização do imóvel. O que vai mudar, caso a proposta seja aprovada na Câmara, será o cálculo do IPTU, que passaria do atual critério Padrão de Construção para o de Valor Venal, ou seja, o valor será calculado em cima do valor de mercado.

A correção do IPTU é feita através do índice da inflação e, através da nova sistemática, a correção real do imposto de 2014 para os imóveis residenciais deve ficar, em média, na casa de 8%, ou de cerca de 15%, se considerada a inflação estimada para este ano.

O prefeito anunciou um limite de 35% na variação da cobrança, que será amenizada em 10% através do cadastramento/recadastramento obrigatório e em mais 10% com o pagamento à vista do IPTU. A prefeitura informou que o parcelamento em até 11 vezes será mantido.

