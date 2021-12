Prefeitura prorroga suspensão de comercialização de bebidas em espaços públicos no Rio Vermelho e Itapuã

A Prefeitura de Salvador decretou a prorrogação do decreto que proibiu a venda e consumo de bebidas em espaços públicos nos bairros de Itapuã e Rio Vermelho. A medida, anunciada pelo prefeito Bruno Reis (DEM) nesta quarta-feira, 6, foi tomada pelo seu antecessor, ACM Neto (DEM), em meados de dezembro e visa conter as aglomerações nos bairros.

Os bares e restaurantes dos locais estão autorizados a abrir as portas das 12h às 0h de sexta a domingo com restrições de venda para clientes que estejam em pé e fora do perímetro dos espaços.

"Essas medidas foram acordadas lá atrás com os representantes de bares e restaurantes. Discutimos e adotamos essas medidas para evitar aglomerações. É preciso ter cautela, precaução, cuidado neste momento. Os números mostram que podemos ter, nos próximos 15 dias, o reflexo das festas de fim de ano”, ponderou.

Cinemas e Teatros

Bruno estendeu ainda a suspensão do funcionamento de cinemas, teatros e casas de espetáculo na cidade. Anteriormente prevista até esta quarta-feira, 6, a medida foi prrorogada por mais 15 dias.

“Estamos renovando por mais 15 dias a suspensão dessas atividades, como também nos clubes sociais, recreativos e esportivos, restaurantes, bares e lanchonetes. Além da realização de eventos sociais, aniversários e apresentações artísticas em restaurantes”, anunciou durante coletiva de imprensa no Alto do Cabrito para entrega de Ordem de Serviço do Programa Morar Melhor.

